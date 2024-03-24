Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada araya büyüklerin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü.

Ailelerin büyüyen kavgada silahları da kullanmasıyla 70 yaşındaki Nejdet Kaya hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.