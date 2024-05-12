Aksaray'da bir anne, 12 ve 6 yaşında olan 2 çocuğunu eve kilitleyip işe gitti. Baba, çocukların evde kilitli kaldığını öğrenince ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, UMKE ve itfaiye ekipleri, komşudan bulunan anahtarla dairede kilitli çocuklara ulaştı. Bir saat sonra eve gelen anne ise "Çocukları evden eşyaları toplamaya gönderiyor" diyerek boşanma aşamasındaki eşini şikayet etti.

ÇOCUKLAR BABALARINI ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Coğlaki Mahallesi 1221 Sokak'ta bulunan Özgüneş Apartmanının 5'nci katındaki dairesinde yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 38 yaşındaki anne H.A., 6 yaşındaki M.E.A. ve 12 yaşındaki H.B.A. isimli çocuklarını eve kilitleyip işe gitti. Evde yalnız kalan çocukları arayan baba, çocukların evde kilitli kaldığını öğrenince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çocukların evde kilitli bırakıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 1 SAAT BOYUNCA ANNEYİ BEKLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederken polis ekipleri anneye ulaştı. Telefonla anneyle görüşen polis ekipleri, komşuda anahtar olduğunu öğrenince çocukları evden çıkardı. Sağlık ekipleri çocukları sağlık kontrolünden geçirirken telefonla ulaşılan annenin geleceğini söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri 1 saat boyunca anneyi bekledi.