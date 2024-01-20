Üsküdar'da bir inşaat alanında çöken istinat duvarının altında kalan 3 işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da çöken istinat duvarının altında kalan 3 işçi kurtarıldı - Evrensel

Mimar Sinan Mahallesi Şair Naili Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaat alanındaki taş duvar, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 3 işçi enkazda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

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Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.