İş hayatı için kritik öneme sahip Çalışma Meclisi, yıllar sonra tekrar toplanıyor. Son toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Çalışma Meclisi hafta başında 13’üncü kez toplanacak.

ÇALIŞMA MECLİSİ 5 YIL SONRA TOPLANIYOR

29-30 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı 2 gün sürecek.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI MASADA

Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak.

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş kanunu konusunda da görüş alışverişi yapılacak. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal tarafları kabul edecek. 30 Nisan Salı günü Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan, sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik mesajlar verecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.