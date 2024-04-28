Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun mesai bekliyor. Haftanın en önemli konu başlığı ise yeni anayasa çalışmaları.

MECLİS BAŞKANI ANAYASA TURUNDA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmeleri için bu hafta siyasi parti gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması için liderlerden destek isteyecek.

ENERJİ ALANINDAKİ YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA YAPTIRIM YOLDA

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

LİDERLER KÜRSÜYE ÇIKACAK

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

TBMM'de gündem yoğun. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerine bu hafta parti gruplarına yapacağı ziyaret ile başlayacak. Hafta boyunca Genel Kurul'da enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Fahiş fiyatla mücadeleye dair kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.