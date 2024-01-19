Başkent'te çöp depolama alanında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında görevliler çöp ayırma işlemi sırasında yerde hareketsiz yatan erkek bebek buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.