Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarına Gülabibey Mahallesi’nde devam etti.

Fevzi Çakmak Caddesi ve Bağcılar’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı projelerden bahseden Çöphüseyinoğlu, sosyal belediyecilik anlayışının insanların bireysel ve müşterek ihtiyaçlarını hukuk düzeni içinde karşılamakla yükümlü olduğunu belirterek, “Tamda bu yüzden hizmette halka yakınlık anlayışını benimsemekteyiz” dedi.

Hayatın her alanında vatandaşın yanında olacaklarını kaydeden Çöphüseyinoğlu, dar gelirli ailelerin çocukları için beslenme çantalarına gıda yardımı ve kırtasiye desteği vereceklerini dile getirdi.

Güçlü belediyecilik için birleştirici güç olacaklarını kaydeden Çöphüseyinoğlu, “Kent kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için kaliteli, verimlilik odaklı ve katılımcı, performansa dayalı ve stratejik planlamaların yapıldığı hesap veren yeni kamu yönetimi yaklaşımını hayata geçireceğiz. İhaleleri şeffaf hale getirecek, Çorum insanı ve firmalarına öncelik verecek ve her şeye doğrudan temin sistemi kullanılmasına son vereceğiz” diye konuştu.

CHP Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, önceki dönem İl ve Merkez ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti.