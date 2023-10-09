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HARUN AKKAYA

Çorum Atatürk Anadolu Lisesinin Erasmus+ programı kapsamında ortağı olduğu “İklim değişikliği ve Karbon Ayak İzi Uyumu” isimli projesi hızla devam ediyor.

Portekiz, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerden okullarında yer aldığı proje kapsamında Çorum Atatürk Anadolu Lisesi proje ekibi Portekiz’e gidecek.

Öğretmenler, Fahrettin Sağır, Ayla Karakoç ve Alev Böğürcü ve öğrenciler, Nisan Ersan, Yağmur Yılmaz, Gökçe Turgut ve Nazım Can Önder ile oluşan proje ekibi Portekiz’de hem diğer okulların çalışmalarını inceleyecek hem de deneyimlerini paylaşacak.

Konuyla ilgili verilen bilgide, “Bu heyecan verici uluslararası işbirliği projesi, iklim değişikliği sorununa karşı etkili çözümler geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik konularında bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Katılımcı ülkeler, karbon ayak izi izleme ve azaltma yöntemlerini araştırarak yeşil uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, atık yönetimi ve doğayı koruma gibi konular ele alınmaktadır. Okulumuz, bu projeyi öğrencilerine çevresel sorumluluk duygusu kazandırmak ve küresel iklim değişikliği sorununa karşı bilinç oluşturmak için büyük bir fırsat olarak görüyor. Aynı zamanda, diğer ülkelerden gelen ekiplerin deneyimlerle kendi sürdürülebilirlik projelerini geliştirme şansına sahip olacak. Bu proje, Çorum Atatürk Anadolu Lisesinin Erasmus+ programı ile öğrencilerine sadece akademik olarak değil aynı zamanda küresel sorunlara nasıl katkı sağlayabileceklerini de öğretiyor. Ekim ayında okulumuz, Portekiz hareketliliğindeki deneyimlerini paylaşarak ve diğer ülkelerden gelen bilgiyle büyüyerek, ilimizin daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olacak, iklim değişikliğine dikkat çekecektir. Okulumuz, bu uluslararası projeyle ilgili çalışmaları 2 yıl boyunca devam edecek ve dönüşte edinilen deneyimlerle daha fazla sürdürülebilirlik projelerine ve başka projelere imza atmayı hedeflemektedir” denildi.