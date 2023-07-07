FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, Konaklı Köyünde Güneş Enerjisi Santrali kuracak.

Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısında belediyenin Konaklı Köyünde kurmayı planladığı Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili imar değişikliği talebi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, enerji maliyetlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji potansiyelimizin kendi öz kaynaklarımız ile artırılması için çalışmalar yaptık. Çorum Belediyesi olarak hem çöpten elektrik üretim tesisimiz, hem Rüzgar Enerjisi Santralimiz, hem geçtiğimiz günler içerisinde Eskice Köyünde ki terfi istasyonumuza kurduğumuz Günel Enerjisi Santralimiz çok önemli ve stratejik yatırımlarımızdır. Bundan sonrası içinde Çorum Belediyemizin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attık. O adımlardan bir tanesini de bugün atıyoruz. Konaklı Köyünde bizim bir terfi istasyonumuz var ve çok önemli miktarda enerji sarfiyatı oluyor. Oradaki arazimizin uygun görülen bir bölümüne Güneş Enerjisi Santrali yapacağız. Böylece enerji üretim potansiyelimizi daha da yükseltmiş olacağız. Hedefimiz enerjisini yüzde 100 kendisi üreten bir belediye olmaktır. Bu yönde de emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ve benzeri yatırımlarla tükettiği tüm enerjisini kendisi üreten bir belediye olmanın da heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Ve bu kararlılıkla da yatırımlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın’ın yaptığı açıklamanın ardından, imar planı değişikliği talebi oy birliği ile kabul edildi.