MURAT KARASU

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yaz okulunda gençlerin 7 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed (S.A.V)'in hayatı, temel dini bilgiler derslerinin yanı sıra futbol, voleybol, basketbol, yüzme, okçuluk, matrak, buz pateni, bowling akıl ve zeka oyunları sporlarını yapıp kültürel geziler ile yaz aylarını dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Tek düze yoğun ders anlatımından ziyade gençlerin interaktif bir şekilde dersler işleyerek hem öğrettiklerini hem de gençleri eğlendirdiklerini belirten Bahadır Kıyıklık, “Bizim esas gayemiz gençlerimize Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğretip peygamber efendimizin hayatımı anlatmak. Derslerin yanına sportif faaliyetler serpiştirerek gençlerimizin psikomotor gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Hedefimiz yaz okulumuza devam eden bütün öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretmek. Yaz okulumuza başvurular devam etmekte olup bütün ortaokullu genç kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.

Hafta içi hergün sabah 09.00 ile öğlen 12.30 arasında devam eden yaz okulu etkinliklerinin Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Sakarya İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu’nda yapıldığını aktaran Kıyıklık, yaz okulunun kapanış programı ile sona ereceğini kaydetti.