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Eğitim Sen Çorum Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu sonrası görev dağılımı sendika binasında düzenlenen toplantı ile açıklandı.

12.Dönem Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu dün seçim kurulundan mazbatalarını alarak sekreterlik görevlendirmelerini yaptı.

2020 yılından bu yanan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanlığı görevini yürüten Ali Ekber Beyaz, görevi Kenan Sırma'ya devretti.

Kenan Sırma başkanlığındaki Eğitim Sen'de görev dağılımı şu şekilde açıklandı; Şube Sekreteri Pınar Topal, Örgütlenme Sekreteri Yusuf Muratoğlu, Mali Sekreter Sezgin Kundukan, Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, Hukuk Sekreteri Evrim Gülez, Eğitim Sekreteri Özgür Kılıç."