Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da Azerbaycan 1.Lig ekiplerinden Turan Tovuz ile karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maça hızlı başlayan kırmızı siyahlılar yeni transferi Eze'yle 5.dakikada öne geçti.

Golün ardından kırmızı siyahlılar net pozisyonlardan yaralamayınca 37.dakikada kalesinde golü gördü.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da kırmızı siyahlılar oyunda üstün taraftı. Azerbaycan ekibi özellikle 75.dakikadan sonra kontra ataktan pozisyonlar bulsa da aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maç boyunca üstün oynayan taraf Çorum FK olsa da kırmızı siyahlıların hem fiziksel hem de taktiksel anlamda henüz hazır olmadığı gözlemlendi.

Çorum FK, 26 Temmuz Cumartesi günü Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.