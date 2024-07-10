Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımın 30 Haziran pazar günü başladığı sezonun ilk etap çalışmalarını dün sabah tesis sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya izinli olan Mehdi ile ülkesinden dönemeyen Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma koşularının ardından dar alanda pas ve son bölümde tempolu koşular ile tamamlanan ilk etabın son çalışmasının ardından kırmızı siyahlı takım iki günlük izne ayrıldı.

Çorum FK ikinci etap kampı için 12 Temmuz cuma akşam saat 16’da Bolu’da otelde toplanacak ve aynı gün akşam yapacağı antrenmanla bu etap hazırlıklarına başlayacak. Kampa ilk etapta bulunan 29 futbolcununda büyük bölümünün katılması bekleniyor.