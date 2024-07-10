Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan anız yangını nedeniyle yaklaşık 30 dekar alan zarar gördü.
Dodurga ilçesi Basadüzü mevkisinde kısa süre önce hasat edilen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
Yaklaşık 30 dekar alanı etkileyen yangında çok sayıda saman balyası kül oldu.
Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.
Editör: Anadolu Ajansı