Ahlatcı Çorum FK, bugün lig ikincisi Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Son 2 maçında İstanbul takımlarını 3-1’lik skorlarla yenen Çorum FK, bugün de Karagümrük karşısında kazanırsa Süper Lig potasının en iddialı takımlarından biri olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak kritik maçı Samsun bölgesi üst klasman hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek.

Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Kemal Elmas ve Muğla bölgesinden Ogün Kamacı yapacak. Bursa bölgesinden Hasan Kaçar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK’de kritik maç öncesinde, Geraldo ve Thomas’ın sakatlıkları bulunuyor. İki futbolcunun da oynayıp oynayamayacakları maç saatinde netleşecek.