Ahlatcı Çorum FK yarın evinde Ümraniyespor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım önce maçın taktiğini toplantda teknik heyetin analizini yaparken akşam ise antrenman sahasında bunu uyguladı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Heyetinin Ümraniyespor maçının analizini hazırladı ve ve rapor futbolcularla yapılan toplantıda görüntülü olarak yapıldı. Rakibin artıları ve eksileri görüntülü analizde mevkisel olarak detaylı olarak anlatıldı ve futbolculardan istenilenler anlatıldı.

Toplantı odasında yapılan bu analizin ardından kırmızı siyahlı takım saat 15.45’de tesis sahasındaki antrenmana çıktı.

Sakatlığı devam eden Ahmethan Köse ve milli takım kampında bulunan Hasan Ege dışında tüm futbolcuları katıldığı antrenman ısırma hareketleri ve dar alanda pas çalışma ı ile devam etti.

Daha sonra önce dar alanda daha sonra tam sahada Ümraniyespor maçının taktik provasını yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların moralli ve istekli oldukları gözlendi.

Taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolcularını çift kaleyi durdurarak uyarılarda bulundu.

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve bu antrenmanın ardından kampa girecek.