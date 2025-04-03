5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çorum FK-Esenler Erokspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

TRT Spor'dan yapılan açıklamada  Çorum FK-Esenler Erokspor maçı Tabii Spor 6'dan naklen yayınlanacak.

Aynı gün ve saatte oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK maçı ise TRT SPOR'dan verilecek.

Ligde 32. haftanın maç programı ve yayınlanacağı karşılaşmalar şöyle:

Yarın:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) TRT SPOR

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan) Tabii Spor 6

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır) TRT SPOR

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs) TRT SPOR

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk) TRT SPOR

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir) Tabii Spor 6

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19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat) TRT SPOR

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor) TRT SPOR

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül) TRT SPOR

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) TRT SPOR

Editör: Fatih Battar