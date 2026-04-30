Çorum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında trafik tedbirleri açıklandı.

Yetkililer, etkinliklerin güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için şehir merkezinde bazı kısıtlamalara gidileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren, Gazi Caddesi üzerinde Saat Kulesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi arasındaki bölümde yolun her iki yönünde araç parkına izin verilmeyecek.

Söz konusu tedbirin, trafik yoğunluğunu azaltmak ve etkinlik alanlarında güvenliği sağlamak amacıyla alındığı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen güzergâha park etmemeleri istendi.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymaları konusunda da uyarıda bulundu.