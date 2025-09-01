Arca Çorum FK, Süper Lig ve 1.Lig'de Galatasaray ile birlikte 4'te 4 yapan iki takımdan biri oldu.

Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçı kazanırken, 1.Lig'de de Çorum FK 4 maçta 4 galibiyet alarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Kadrosunda Eze, Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho gibi yıldız isimlerin bulunduğu Çorum FK, spor otoriterleri ve yorumcuları tarafından şampiyonluğun açık ara favorisi gösteriliyor.

4 maçta oynadığı oyun ile fark oluşturmasa da yıldız isimleri ile kazanmayı bir şekilde başaran kırmızı siyahlılar, milli aradan sonra 13 Eylül Cumartesi günü evinde Vanspor'u ağırlayacak.

Öte yandan dünkü oynanan Keçiörengücü maçı öncesi Oğulcan Çağlayan transferini duyuran kırmızı siyahlılarda transfer harekatı sürüyor.