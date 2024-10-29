Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Liginde oynadığı beş maçta üç galibiyet iki mağlubiyet aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın U 19 kadrosu bu sezon ilk kez üç puan sevinci yaşadı.

Cumartesi günü Çorum FK U 17 takımı grup lideri Eskişehirspor deplasmanında rakibi önünde tutunamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrılarak ligdeki dördüncü maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Aynı gün U 19 takımı ise Anadolu Üniversitesi deplasmanında ilk yarıyı İsmail’in golü ile 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Laye Dİedhiou, Arda Usta ve Berhan’ın attığı gollerle rakibini 4-0 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet sevincini deplasmanda yaşadı.

Pazar günü ise Devane sahasında kırmızı siyahlı takım üç kategoride mücadele etti. Günün ilk maçında U 14’de GMG Kastamonuspor ile karşılaşan Çorum FK rakibini 5-0 gibi farklı skorla yenerek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı ve puan sıralamasında dördüncü sırada kendine yer buldu,

Bu maçın ardından iki takım U 15 kadroları mücadele etti.

Maça çok kötü başlayan ve ilk 7 dakika içinde 2-0 geriye düşen Çorum FK rakibi önünde güzel bir geri dönüşe imza atarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve sıralamada 9 puanla dördüncü sırada yer buldu,

Haftanın son maçında ise U 16 takımı grupta üç maç sonunda galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği önünde kötü başladığı maçı kötü bitirdi.

Bu sezonki performansı ile dikkat çeken kırmızı siyahlı takım erken yediği gollerle maçtan düştü ve sahadan 4-0 mağlup ayrılarak dördüncü maçında ikinci mağlubiyetinide evinde aldı.