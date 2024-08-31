Ahlatcı Çorum FK kaleci transferinde yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonunda en son Adanaspor forması giyen Ahmet Said Kıvanç ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

1998 İstanbul doğumlu Ahmet Said Kıvanç 2010 yılında Başakşehir FK alt yapısında futbola başladı ve 4 yıl oynadıktan sonra 2015 sezonunda Başakşehir ile profesyonel imza attı.

İki sezon Başakşehir’de oynadıktan sonra 2018-18 sezonunda kiralık olarak Bandırmaspor forması giyen Ahmet Said Kıvanç 2022 sezonunda Adanaspor ile anlaştı.

Bir sezon İstanbulspor formasını giydikten sonra geçen sezonda turuncu beyazlı formayı giydi.

1. ligde 26, 2. ligde 10 ve Türkiye Kupasında 5 maçta forma giyen Ahmet Said Kıvançc iki kezde U 19 milli takımında forma giydi.

Kaleci ile anlaşan Çorum FK yönetimi kulübü ile yapılan görüşmelerin devam ettiği ve bir iki güne kadar resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.