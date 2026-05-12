Çorum FK taraftarları, Trendyol 1. Lig play-off yarı final Bodrumspor ile oynanan maçı dev ekrandan izledi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum FK, Bodrum FK'ya konuk oldu.

Çorum ekibinin 1-0 mağlup olduğu karşılaşma şehirde kurulan dev ekranlardan büyük heyecanla izlendi. Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda, Alaca Belediyesi tarafından da Cumhuriyet Meydanı’nda izletilen maç için vatandaşlar tek yürek oldu.

Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte meydanları dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarına kilometrelerce uzaktan destek verdi. Taraftarlar maçı meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde takip etti.



"İnşallah burada cuma günü düğümü çözeceğiz"

Vatandaşlarla birlikte heyecana ortak olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Play-off'ta kolay bir maç yok. Bu bu maçın da zor olacağını biliyorduk ama tüm Çorumluların gönlü, yüreği Bodrum'daydı. Birçok Çorumlu orada takımına sahip çıktı ama bugün Kadeş Barış Meydanı ayrı bir yoğunluktu ve güzeldi. Çorum'da da bu meydanda Çorumspor'a, büyük Çorum camiası ve taraftarları sahip çıktı. Ama olmayınca olmuyor. İnşallah burada cuma günü düğümü çözeceğiz ve bu işi bitireceğiz. Konya'ya giden taraf mutlaka Çorum olacak. Çünkü burada da görüldüğü gibi bu meydan taraftarımızın inandığını gösteriyor. Futbolcularımız, yöneticilerimiz de inanıyor. Hep beraber tüm Çorumlular inanıyoruz. Konya'ya gideceğiz, Esenler Erokspor'u yeneceğiz ve inşallah Süper Lig'e renk getireceğiz" dedi.