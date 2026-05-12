İskilip’e bağlı Kuzköy köyünde yaşayan Ahmet Çukur ve eşi Sultan Çukur, arazisini köye bağışladı.

Köyde yaşanan su sıkıntısının ardından Ahmet Çukur ve eşi Sultan Çukur'a ait arazide sondaj çalışması yapıldı.

Kuzköy Muhtarlığı öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları neticesinde köyün su ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı.

Çukur ailesi sondaj çalışması sonrası su çıkan kendi tapulu arazilerini hiçbir karşılık beklemeden köy halkının hizmetine sundu ve arazinin tapusunu Kuzköy Muhtarı İbrahim Kaplan'a teslim etti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan muhtar Kaplan; "Köyümüz adına yapılan her güzel iş, gelecek nesillere bırakılan en kıymetli mirastır. Bugün de köyümüz için büyük anlam taşıyan bir hizmetin ve güçlü bir dayanışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sondaj çalışması yaptığımız alan, kıymetli büyüğümüz Sultan Çukur ve eşi Ahmet Çukur tarafından hiçbir ücret talep edilmeden, geçmişlerinin hayrı ve köyümüzün geleceği için köyümüze bağışlanmıştır." dedi

Bu yapılan fedakârlığın sadece bir arazi bağışı değil; birlik, beraberlik, vefa ve memleket sevgisinin en güzel örneği olduğunu belirten Kaplan; "Allah kendilerinden razı olsun. Yapmış oldukları bu iyiliği Rabbim sadaka-i cariye eylesin, hayırlarını kabul buyursun. Köyüne sahip çıkan, taş üstüne taş koyan herkes bizim için çok kıymetlidir. İnanıyoruz ki bu güzel örnek, köyümüz adına yapılacak daha nice hayırlı işe de vesile olacaktır. Birlik olunca güç olur, destek olunca hizmet büyür. Her şey köyümüz ve geleceğimiz için." ifadelerine yer verdi