10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından empati ve dayanışmayı artırmak amacıyla Hürriyet Meydanı’nda stant kuruldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği Çorum şubesi olarak toplumda görme engelliler hakkında merak edilen tüm soruları kurdukları stantta cevaplamaya çalıştıklarını belirten Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Yaşar Kabakçı; “Örneğin görme engelliler Kur'an-ı Kerim'i nasıl okur? Nasıl okuma yaparlar? Nasıl yazarlar? Parayı nasıl tanırlar? Bilgisayar kullanabilirler mi? Telefonları nasıl kullanırlar? Kadın üyeleri nasıl yaparlar el sanatlarını? Bunları hem empati yoluyla hem göstermek amacıyla meraklarını gidermek için tüm sorularına cevap verebileceğimiz statlar açtık. Ayrıca farkındalık ve empati çalışmaları yapıyoruz. Gözlerimizi kapatarak toplumdaki bireylerin örneğin su doldurmaları, geometrik şekilleri bulmaları, geometrik resmi nasıl yaptıklarını açtığımız stantta gösterdik.” dedi

Etkinliğe katılan vatandaşlar da görme engellilerin yaptıkları çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Program sonunda katılımcılara keşkek ikram edildi.