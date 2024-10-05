Ahlatcı Çorum FK’da dün oynanan Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından futbolculara üç gün izin verildi.

Önümüzdeki hafta sonu A milli takımın Uluslar Ligi gruplarında oynayacağı Karadağ ve İzlanda maçları nedeni ile Süper Lig ve Trendyol 1. lige bir hafta ara verilecek.

Teknik Direktör Serkan Özbalta dün akşam oynanan Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından takıma üç gün izin verdi.

Maçın ardından dağılan Çorum FK 8 Ekim salı günü saat 16’da tesislerde toplanacak ve aynı gün saat 18’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla dokuzuncu hafta maçının hazırlıklarını başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım dokuzuncu hafta maçında 20 Ekim pazar günü saat 16’da Boluspor deplasmanında karşılaşacak.