Ahlatcı Çorum FK cuma akşama sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takım pazar akşamı Fatih Karagümrük maçının ardından pazartesi sabah saatlerinde Çorum’a döndü.

Kırmızı Siyahlı takım öğleden sonra tesislerde toplanarak önce teknik heyet ardından futbolcular birer toplantı yaptılar. Karagümrük maçının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıların ardından kırmızı siyahlı takım saat 16’da tesis sahasında antrenmana çıktı.

Fatih Karagümrük maçında doksan dakika forma giyen futbolcular 15 dakikalık koşu ile antrenmanı tamamladı ve dinlenmeye çekildi. Az süre alan ve oynamayan futbolcular ise daha sonra dar alanda pas ve yarı sahada taktik çalışma ile haftanın ilk antrenmanını tamamladı.

Karagümrük maçında alınan mağlubiyet nedeni ile kırmızı siyahlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Teknik Heyetin dün yapılan uyarı toplantılarının ardından bugünden itibaren takımı Bandırmaspor maçına motive etmek için yoğun bir çalışma yapması bekleniyor.