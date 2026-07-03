Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen "Kentpark Rekreasyon Sürüşü" etkinliği ile Çorumlular sağlıklı bir yaşam için pedal çevirecek.

ETKİNLİK HER PAZAR KENTPARK'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Düzenli olarak yapılması planlanan bisiklet sürme etkinliği, 5 Temmuz 2026 Pazar günü start alıyor.

Bundan böyle her pazar günü saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilecek olan sürüşlerin başlama noktası ise Çorum Millet Bahçesi (Kentpark) Seyir Terası önü olacak.

HER YAŞTAN BİSİKLET TUTKUNUNA AÇIK DAVET

Her yaştan vatandaşın ve bisiklet tutkununun katılımına açık olan etkinlikte katılımcıları bekleyen güzellikler şunlar:

Güvenli ve keyifli bir parkurda doya doya pedal çevirme imkanı,

Birlikte spor yapmanın getirdiği motivasyon,

Çorum'un güzelliklerini hep birlikte keşfetme fırsatı.

Sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymayı, hareketli yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bu anlamlı rekreasyon sürüşüne tüm Çorum halkı davet edildi.