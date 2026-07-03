Arca Çorum FK ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Oğuz Gürbulak, yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gürbulak, Çorum'da geçirdiği süre boyunca yaşadığı güzel anıları unutmayacağını belirterek, kulübe, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

'Bugün, çok güzel bir sene geçirdiğim Çorum FK ailesine şampiyon olmanın gururuyla veda ediyorum.' diyen Gürbulak; "Bu formayı giydiğim her an, sahada verdiğim her mücadele ve birlikte yaşadığımız her sevinç benim için unutulmaz hatıralar olarak kalacak. Bana güvenen Oğuzhan Yalçın başkanıma, şampiyonluk için çok emek veren Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu başkanlarıma, diğer tüm yöneticilerimize, birlikte omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Çorum FK taraftarına sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı

Çorum'un kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını belirten Gürbulak; "Burada kazandığım dostlukları ve yaşadığım güzel anıları ömür boyu unutmayacağım. Çorum FK'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum, umarım bu güzel camia hep hakettiği yerlerde olur, kalbim hep sizlerle olacak Hoşçakalın." dedi