2023 yılından bu yana Arca Çorum FK forması giyen kaleci Hasan Hüseyin Akınay, 2.Lig ekiplerinden Kütahyaspor'a imza attı.

Çorum FK formasıyla toplam 134 maça çıkan taraftarların gönlünde taht kuran tecrübeli file bekçisinin yeni durağı Kütahyaspor oldu.

Kütahyaspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile anlaşmaya varmıştır. Yeni sezonda Kütahyasporumuzun kalesini koruyacak olan Hasan Hüseyin Akınay’ın; refleksleri, oyun kurulumundaki katkısı ve ceza sahası hakimiyetiyle takımımıza önemli güç katacağına inanıyoruz. Uzun yıllar Çorum FK da forma terletmiş Hasan Hüseyin Akınay’a camiamıza hoş geldin diyor, mavi-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi