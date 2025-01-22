Çorum FK iki günlük iznin ardından hafta sonu Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 20. hafta maçında evinde Ümraniyespor’u yenerek ligdeki çıkışını sürdüren kırmızı siyahlı takım bu maçın ardından iki gün izne ayrılmıştı. Dün akşam saatlerined tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya hafta içinde anneannesi vefat eden ve bir gün eksta izin verilen Thomas dışında tüm futbolcular katıldılar. Haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla yaptığı toplantıda Ümraniyespor maçının değerlendirmesini yaptı ve futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutladı.

Önlerinde zorlu ve yoğun bir maç trafiği olduğunu belirten Serkan Özbalta tüm futbolcuların kendilerini bu zorlu sürece en iyi şekilde hazırlamalarını istedi.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman toplu yapılan koşu ve slolam ile koordinasyon ve son bölümde ise dar alanda pas çalışması ile haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.