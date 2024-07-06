Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını ilk etabını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışmaya hafif ağrıları olan Suat ve Zargo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 10’da tesis sahasında önce topsuz daha sonra ise toplu aerobik dayanıklılık çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda teknik heyet futbolcuların fiziksel dayanıklılığını artırmak için yoğun bir program uyguluyor.

Çorum FK akşam saat 18’de ise tesis kondisyon salonunda iki grup halinde çalıştı.

Salonda bulunan aletlerde aerobik dayanıklılık çalışmasına devam eden kırmızı siyahlı takım futbolcuları bu çalışmada yüksek tempolu olmaları dikkat çekti.

Kırmızı siyahlı takım hafta sonunda yapacağı çalışmalar ile ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını sürdürecek.

Çorum FK 9 Temmuz’a kadar çalışmalarını Çorum’da sürdürecek.