Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor dış transferde ilk imzayı Batuhan Demirel’e attırdı.

Bugüne kadar geçen sezonki kadrosunda forma giyen 12 futbolcu ile yeni sezon için anlaşan Mimar Sinanspor takımı Çorum FK ve Ispartaspor kulüpleri ile 3. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Çorumlu futbolcu Batuhan Demirel’i kadrosuna kattı.

Çorum amatör futbolundan yetişen ve Çorum FK’da şampiyonluk yaşayan Batuhan Demirel ile anlaştı. Çorum Gençlerbirliğinde futbola başlayan altı sezon mavi beyazlı takımda forma giydikten sonra Çorum FK alt yapısına transfer olan Batuhan Demirel 2017 sezonunda Çorum FK’da profesyonel imza attı.

Kırmızı Siyahlı takımda üç sezon oyradıktan sonra Ispartaspor, Karşıyaka ve 1922 Konyaspor takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2022-23 sezonunda forma giydi.

Batuhan Demirel Futbol Şube Sorumlusu Hacı Ömer Yağlıdere ve As Başkan Abdullah Şamil Arslan’ın katıldığı törenle anlaşmayı imzaladı.

Hacı Ömer Yağlıdere anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diledi ve böyle tecrübeli bir ismi kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.