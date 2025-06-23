Arca Çorum FK, Konyaspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile yakından ilgileniyor.
Trabzon'un yerel internet sitesi haber 61 saat.com'da yer alan habere göre, Arca Çorum FK'nın Yusuf Erdoğan için nabız yokladığı ifade edildi.
Teknik Direktörlüğe Tahsin Tam'ın getirilmesinin ardından kırmızı siyahlılar, transfer harekatına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
Konyaspor'un 32 yaşındaki tecrübeli sol beki Yusuf Erdoğan'ın adı Çorum FK ile anılıyor.
Erdoğan geçtiğimiz yıl yeşil beyazlı forma ile 34 maça çıkarak 3 gol 7 asiste imza atmıştı.
Editör: Fatih Battar