Bir yandan yönetimin devam edip etmeyeceği diğer yanda ise 157 milyon TL borcu bulunan yeşil-siyahlı ekipte yabancı oyuncuların tek taraflı fesih hakkını kullanması halinde kulüp 3 dönem kalıcı transfer yasağı alabilir.

Sakaryaspor, ligin bitimine haftalar kala küme düşmeyi garantilerken yeni sezon öncesinde büyük bir tehlikenin eşiğinde.

Yeşil Siyahlıların mevcut kadroda bulunan oyuncularına olan borcunun yanı sıra yeni sezon için sözleşmesi devam eden oyuncuların durumu çözülmeyi bekleyen diğer konular arasında yer alıyor.