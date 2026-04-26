Arca Çorum FK’nın tecrübeli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay, bu sezon adeta şanssızlıklarla mücadele ediyor.

Sezon başında sol işaret parmağından yaşadığı ciddi sakatlık sonrası başarılı bir ameliyat geçiren deneyimli file bekçisi, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmüştü.

Teknik heyetin güvenini yeniden kazanan Hasan, Sakaryaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlama fırsatı yakaladı.

Ancak maç öncesi ısınma sırasında yaşanan talihsiz bir an, hem oyuncuyu hem de takımı derinden etkiledi. Isınmak için sahaya çıkan tecrübeli eldivenin bu kez de sol orta parmağı çıktı.

Sağlık ekibi sahaya hızla müdahale ederek ilk tedaviyi uyguladı.

Yapılan kontroller ve tetkikler sonucunda Hasan Hüseyin Akınay’ın karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşti.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli kaleci, yerini genç kaleci Ahmet’e bırakmak zorunda kaldı.