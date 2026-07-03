TFF 3. Lig'te mücadele eden Erciyes 38 FK sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım ile yeni transferini açıkladı.

Erciyes 38 FK, bugün yeni sezon kadrosuna Çorumspor’da mücadele eden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Osman Şahin’i de ekledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes 38 FK yönetimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Erciyes'imiz, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Osman Şahin’in kiralık olarak kulübümüze katılması için hem oyuncuyla hem de Çorum FK kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Şahin’in imza törenine MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy’da katıldı. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.