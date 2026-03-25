Sungurlu'da Süper Lig için galibiyet serisini sürdüren Çorum FK'ya destek vermek amacıyla cadde ve sokaklardaki billboardlar pankartlarla donatıldı.

Çorum FK’nin Süper Lig hedefi doğrultusunda Çorum'un Sungurlu ilçesinde dikkat çeken bir destek kampanyası hayata geçirildi.

Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı öncülüğünde Sungurlu’daki tüm billboardlara "Süper Lig yolunda başarılar Çorum FK" pankartları asıldı.

Sungurlu’nun birçok noktasında yer alan billboardlarda sergilenen pankartlar, ilçe genelinde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Çorum FK’ya verilen bu güçlü desteğin hem şehir hem de takım adına moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Yetkililer, Çorum FK’nin sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bölgenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.