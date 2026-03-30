1. Amatör Küme şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör ligde ilimizi temsil edecek takımı belirleyecek maçta Sungurlu Belediyespor, Mimar Sinanspor’u deplasmanda 1-0 yenerek üç puanın sahibi olurken avantajı ise Mimar Sinanspor’da kaldı.

Ligde namağlup Mimar Sinanspor ilk maçta deplasmanda 4-1 yendiği Sungurlu Belediyespor karşısında beraberlik ve galibiyet halinde şampiyonluğu garantileyeceği maçta konuk Sungurlu Belediyespor ise önce kazanmak sonra en az üç farklı kazanarak baraj maçı şansı yakalamak istiyordu.

Maça Sungurlu Belediyespor daha baskılı başladı ve beklendiği gibi Mimar Sinanspor kontrollü ve ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda Mimar Sinanspor ani ataklarla daha etkili olurken Sungurlu Belediyespor beklediği üretkenliği gösteremedi.

İkinci yarıda ise tüm riskleri alan Sungurlu Belediyespor 52. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mert Şakir’in düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında kaleci Mustafa Eren takımına moral veren kurtarışı yaptı. 52. dakikada Sungurlu Belediyespor takımı penaltı kazandı. Penaltı atışını Mahmut Caner kullandı vuruşunda kaleci Mustafa Eren topu tokatladı dönen topa yine Mahmut Caner vurdu kaleci Mustafa Eren ikinci kez topu tokatladı ve kornere çelerek rakibine gol izni vermedi.

65. dakikada Mimar Sinanspor’un tecrübeli ismi Akın çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve on kişi kalan rakibi önünde Sungurlu Belediyespor baskıyı artırdı. 70. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topa son olarak dokunan Adem Bekir topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra Mimar Sinanspor avantajı korumak Sungurlu Belediyespor farkı açmak için baskı kurdu. Bu bölümde sahneye Mimar Sinanspor kalecisi Mustafa Eren sahneye çıktı ve Sungurlu’ya gol izni vermeyerek takımının avantajı kaybetmemesinde büyük etken oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan Sungurlu Belediyespor maçı kazandı ancak Mimar Sinanspor avantajını koruyarak işi son maça bıraktı. Mimar Sinanspor bu hafta sonu Ulukavakspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde son hafta Gülabibeyspor karşısında hükmen galip geleceği için şampiyonluğu ve yeniden Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi garantileyecek.

(Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da izledi.)