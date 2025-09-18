Çorum İl Hakem Kurulu, 2025-2026 sezonu öncesi hakemlik kariyerini sonlandıran ve Çorum'dan ayrılan hakemlere teşekkür plaketi verdi.

Kurul, önceki gün hakemlerin antrenmanını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında plaket takdim töreni düzenlendi. Törene, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, İl Hakem Atama Sorumlusu, Klasman Gözlemcisi Mustafa Bıçakcı ve Antrenman Sorumlusu Özkan Kaya katıldı. Geçtiğimiz ay içerisinde polis okulunu kazanarak Bilecik'te eğitimini gören Çorum'un Bölgesel Lig hakemlerinden A.Enes Gökgüney, Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okulunu bitirip memleketi Manisa'ya dönen Zehra İşeri ve Askeri Okulu kazanan Mücahit Coşkun'a kurul tarafından teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca, il gözlemcisi Berk Özşahin sezonun ilk antrenmanına baklava getirerek hakemlerin ağızlarını tatlandırdı.