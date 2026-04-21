Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu.

Çorum’da ise aynı dönemde ilin toplam nüfusu 519 bin 590 olurken bunun 106 bin 643’ü çocuklardan oluştu.

Çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı ise %20,5 şeklinde oldu.

Ülke genelinde çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2025 yılında %24,8 oldu.

Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %22,1, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %16,9, 2080 yılında %15,2 ve 2100 yılında %14,5 olacağı öngörüldü.

Çorum’da 2025 yılında toplam nüfus 519 bin 590 olurken bunun 106 bin 643’ü çocuklardan oluştu.

Çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı ise %20,5 şeklinde oldu.

Çorum’da çocuk nüfusun 22 bin 281’i 0-4 yaş 30 bin 083’ü 5-9 yaş, 33 bin 743’ü 10-14 yaş, 20 bin 536’i ise 15-17 yaş arası çocuklardan meydana geldi.

Çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı Samsun’da %21,7, Tokat’ta %21,2, Amasya’da ise %19,9 olarak gerçekleşti.