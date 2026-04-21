Aslen Çorum/Kargı’lı başarılı eğitimcilerinden biri olan Dr. Osman Nuri Ünsal, uzun yıllar süren akademik çalışmalarını taçlandırarak hazırladığı "Fıkıh - Ahlak İlişkisi" adlı kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Ünsal, bu eseriyle hukuk ve etik arasındaki kopmaz bağı mercek altına alıyor.

Dr. Osman Nuri Ünsal, Fecr Yayınlarından çıkan kitabında toplumsal düzenin temel taşlarını sarsıcı bir perspektifle ele alıyor. Yazara göre; ahlaktan yoksun bir hukuk sistemi ruhsuz bir bedene, hukuktan bağımsız bir ahlak ise pratik karşılığı olmayan bir teoriye benzer. Kitap, İslam hukukunun (Fıkıh) özünde yatan ahlaki değerleri gün yüzüne çıkarırken, günümüz dünyasındaki toplumsal sorunların çözümünde bu iki kavramın neden ayrılmaz bir bütün olarak ele alınması gerektiğini bilimsel bir titizlikle kanıtlıyor.

Ünsal, kitabıyla ilgili şunları kaydetti:

“Bir eğitimci olarak sınıfımda, bir araştırmacı olarak masamda hep aynı sorunun peşindeydim: Daha adil ve erdemli bir toplum nasıl inşa edilir? Bu kitap, hukukun sadece soğuk kurallar bütünü olmadığını, aksine insanı insan yapan ahlaki değerlerin bir yansıması olduğunu anlatmak için kaleme alındı."