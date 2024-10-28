Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, yaptığı açıklamada ameliyat dışı estetik uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Ameliyata ihtiyacı olmayan ya da ameliyat olmak istemeyen hastalara sıkça yapılan uygulamaların medikal estetik uygulamaları olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Bitgen, “Bu işlemlerden en sık uygulananları, botoks, dolgu uygulamaları, iple askı uygulamaları, mezoterapi-gençlik aşısı uygulamaları, PRP ve lazer uygulamalarıdır” dedi.

Opr. Dr. Murat Bitgen, bu uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi:

BOTOKS

“Botulinum toksini kontrollü olarak bazı kasların çalışmasını baskılayarak kırışıklıkların açılması ya da farklı mekanizmalarla terleme fonksiyonunu baskılayabilir. Göz kenarı, alın, kal arası, dudak kenarı ve boyun kaslarına yapılarak kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur. Ayrıca diş sıkma şikâyeti olan (bruksizm) hastalara yapılarak hem diş sıkması ve çene eklem zorlanmasını azaltır, hem de çene ovalini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca botoks koltuk altı, el ve ayak terlemesinin tedavisinde de kullanılabilmektedir. İşlem küçük iğnelerle gerçekleştirilir. Etkisi yaklaşık 1 haftada ortaya çıkar. Botoksun etki süresi de yaklaşık 4-6 ay kadardır.

DOLGU UYGULAMALARI

Birçok çeşit dolgu maddesi olmakla birlikte en sık olarak hyaluronik asit dolgular kullanılmaktadır. En sık dudak, ağız köşesindeki kırışıklıklar, burun, göz altı bölgesi, elmacık kemiği ve çene ucunun belirginleştirilmesinde kullanılabileceği gibi el yaşlanması tedavisinde de kullanılabilir. İşlem lokal anestezi altında iğne yada kanül ile gerçekleştirilmektedir. İşlem yapılan alanda morluk ve şişlik görülebilir. Etki süresi 9-12 ay olmakla birlikte. Daha uzun etki süresine sahip dolgularda vardır.

İP ASKI UYGULAMALARI

Eriyebilen ya da erimeyen özel olarak üretilmiş iplerle yanak bölgesi, boyun, çene kenarı, kaş ve özel durumlarda vücudun başka bölgelerindeki (meme, kalça) cilt sarkıklıklarını kaldırmak için yapılan bir uygulamadır. Lokal anestezi ile beraber uygulanıp hastane yatışı gerekmemektedir. Yüz uygulamalarında kulak önünde 3-4 gün olan çekintiler oluşabilir ama kendiliğinden geçer. İşlem uygulaması kullanılacak ip çeşidine bağlı olarak 1,5-3 yıl arasında değişmektedir.

MEZOTERAPİ UYGULAMALARI

Şikâyeti olan bölgeler işin hazırlanmış vitamin ve mineral karışımlarıdır. Cilt bakımı ve cilt gençleştirme, leke tedavisi, saç tedavileri için uygulanabilir. Lokal krem uygulaması arkasından özel aparatlar ile uygulanır. Şikâyete göre 4-8 seans arasında uygulaması yapılmaktadır.

PRP

Kendi kanınız özel bir işlemden geçirildikten sonra trombosit denilen hücreden zengin kısmı yeniden kişiye uygulanır. Cilt yenileme ve cilt kalitesinin artırılması, leke tedavileri için kullanılabilir Lazer, radyofrekans ya da dermapen uygulamalarından sonra uygulandığı gibi iğne ile cilt altına da uygulanabilmektedir. 3 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanması önerilmektedir.

LAZER UYGULAMALARI

Ciltteki birçok şikâyet için geliştirilmiş lazer sistemleri mevcuttur. Leke tedavisi, yara izleri düzeltilmesi, cilt yenileme için uygulanmaktadır. Lazer çeşidi ve şikâyete göre tek seans olabileceği gibi çoklu seanslarda olabilir. Soyucu lazerlerin genellikle sonbahar ve kış aylarında uygulanması tavsiye edilmektedir.”