Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyasyon onkolojisi hizmetlerinden yeni bir dönem başladı.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinde kurulumu tamamlanan yeni nesil Lineer Hızlandırıcı (LINAC) hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek yeni nesil Lineer Hızlandırıcı (LINAC) cihazında incelemede bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e cihaz hakkında bilgi veren yetkililer, “Radyoterapi, diğer adıyla ışın tedavisi; yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücrelerini hedef alan, onları yok etmeyi veya çoğalmalarını durdurmayı amaçlayan etkili bir tedavi yöntemidir. Cerrahi ve ilaç tedavileriyle birlikte kanser tedavisinin temel taşlarından biri olan radyoterapiye, hastaların yaklaşık % 60–70’i hastalıklarının bir döneminde ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle radyoterapi uygulamalarında kullanılan teknolojinin düzeyi, yalnızca tedavi başarısını değil, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Hastanemizde kurulan yeni sistem sayesinde ileri düzey radyoterapi teknikleri artık Çorum’da uygulanabilmektedir. Görüntü kılavuzlu ve yüksek hassasiyetli tedavi yöntemleri ile tümör dokuları büyük bir doğrulukla hedeflenirken, çevredeki sağlıklı dokuların korunması ön planda tutulmaktadır. Bu yaklaşım, tedavi etkinliğini artırırken yan etki risklerinin azaltılmasına da önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle stereotaktik radyoterapi (noktasal ışın tedavisi) gibi ileri tekniklerle bazı hastalarda çok daha kısa sürede ve yüksek hassasiyetle tedavi uygulanabilmekte; bu da hastaların hem tedavi sürecini daha konforlu geçirmelerine hem de günlük yaşamlarına daha hızlı dönmelerine olanak tanımaktadır. Artık Çorum ve çevre illerden gelen hastalar, ileri düzey ve modern radyoterapi hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmektedir. Bu gelişme, hastaların farklı merkezlere gitme zorunluluğunu azaltırken, tedavi sürecini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha kolay ve sürdürülebilir hale getirmektedir” ifadelerini kullandılar.