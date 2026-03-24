Çorum Eczacı Odası İlçe Temsilcileri, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık camiasının temsilcilerini makamlarında ziyaret ederek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, sağlık sektörünün omurgasını oluşturan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fedakâr çalışmaları için teşekkür edildi.

Çorum Eczacı Odası Alaca İlçe Temsilcisi Ecz. Esat Bayrak, Alaca Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Muhammet İhsan Öztürk ve Alaca Sağlık Grup Başkanı Ece Çimen’i, Bayat İlçe Temsilci Ecz. Ömür Ekinci, Bayat Devlet Hastanesinde görevli Ecz. Çiğdem Topaktaş’la birlikte Bayat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Buğra Yalçın, Dahiliye Uzm.Dr. Yeliz Akkabak, Dahiliye Uzm. Dr. Şifa Koç, Genel Cerrah Uzm. Dr. Pamir Onat, Pediyatris Uzm. Dr. Songül Açıkgöz, Anastezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Ece Döner Kandemir, Evde Bakım ve Dializ Ünitesi Dr. Hilal Çetak ve Dr. Hamza Berat Emre, Acil Servis Hekimi Dr. İlayda Güneş, Ah. Selim Kurtkaya, Ah. Sümeyye Özşahin Mete, Ah. Yücel Sak, Sungurlu İlçe Temsilcisi Ecz.Fatih Çağatay Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Gözde Aydın Narin, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Esin Bilgin Konyalıhatipoğlu’ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.Serra Karacif’i Ortaköy İlçe Temsilcisi Ecz.Vural İnal Ortaköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Süleyman Üçdağ ve Aile Hekimleri Uzm.Dr.Büşra Yıldız, Dr.Mehmet Payar ve Hazal Uysal’ı, Laçin İlçe Temsilcisi Ecz.Yeter Küçükbölükbaş Laçin Sağlık Grup Başkanı Dr.Ahmet Seyit Öztürk ve Aile Hekimi Dr.Recep Göksu’yu, Osmancık İlçe Temsilcisi Ecz.Esra Ayşe Eken, Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Kübra Duran ve Osmancık İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Neziha Gökkaya’yı, Dodurga İlçe Temsilcisi Ecz. Sibel Çakar Açar Dodurga İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm Aile Hekimi Ahmet Tekin Dr. Selman Duran Dr.Mustafa Ekmekçi,Dr.Merve Ekmekçi, Dr.Sinem Bursa ve Dr.E.Hakan Bodur’u, İskilip İlçe Temsilcisi Fikri Kartal, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi Acil Tıp Uzm. Erhan Kınık ve TSM Başkanı Uzm. Dr. Emre Ünal’ı ziyaret ederek Tıp Bayramı kutladılar.