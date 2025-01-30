Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Ziraat Odası Başkanlığı, ceviz işleme tesisi projesi Dokap tarafından kabul edildiğini ve yatırımın tez zamanda hayata geçeceği müjdesini verdi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe; “ skilip Kaymakamlığı proje ofisi tarafından hazırlanıp Dokap'a sunulan projede emeği olan ilçe Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat beye, proje ofisi ekibine, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, İl Tarım müdürlüğümüze ve onay sürecinde bizlere destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Coştu beye Millet vekilimiz Sayın Yusuf Ahlatcı beye ve Millet vekilimiz Oğuzhan Kaya beye, projemizi onaylayan Dokap başkanlığımıza teşekkür ediyorum. İlçemize çiftçilerimize hayırlı olsun.” dedi.