Anadolu’nun kadim medeniyetlerinden Çorum’un gastronomi alanındaki ünü artarak devam ediyor.

Zamanının süper gücü olarak kabul edilen Hitit İmparatorluğuna başkentlik yapan Çorum bu medeniyetin bakisi olan tarih ve kültürden sonra binlerce yıla dayanan gastronomi alanında da son yıllarda atak yapmaya başladı.

Özellikle yerel lezzetlerin yaşatılması konusunda çalışmalar yürütülen kentte ayrıca ulusal düzeyde tanınan lezzetlere kattığı özgünlükle de adından bahsettiriyor.

İzmir merkezli faaliyet gösteren ve hemşehrimiz Ahmet Kaplan’ın sahibi olduğu www.egelobisi.com sitesi de Çorum’un yemek kültürü anlatan bir haber yayınladı.

Sitede yer alan haber şöyle:

KADİM BİR MEDENİYETİN KÜLTÜRÜ

Çorum gastronomisine ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bizimkiler Lokantası sahibi olan Ekrem Salih Toydemir, Çorum ve yöresinin zengin bir yerel lezzet haritasına sahip olduğunu belirterek, “Köy köy gezilerek yerel lezzetler ortaya çıkarılarak tescillendi. 240 çeşit yöresel yerel lezzet ortaya çıkarıldı. Hepsi kadim bir medeniyet kültürünün ürünü bunlar. Belediyemiz de gastronomi ve Çorum'un yerel lezzetleri ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor ama yeterli değil. Kentin tüm bileşenleri buna sahip çıkmalı. Geçmiş tarihi çok eski kültüre dayanan bu lezzetlerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınması için daha çok çalışmalıyız” diye konuştu.

‘ÇORUM’A GASTRONOMİ MERKEZİ KURULMALI’

Çorum’un gastronomi kültürünün zenginliğine rağmen bu alanda ki çalışmaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Toydemir, “Kentimizde bir gastronomi turizmi çalışmasına ihtiyaç var. Bununla ilgili de bizimde yapmamız gerekenler var. Son yıllarda ülkemizde gastronomi turizmi büyük önem kazandı. Gaziantep’te, Maraş’ta Hatay gibi illerde gastronomi merkezleri kuruldu. Mutfak kültürü açısından tarihi zenginliğe sahip kentimizde bunun olmaması büyük bir eksiklik. Öncelikle Çorum’a mutlaka bir gastronomi merkezi kurulmalı” şeklinde koştu.

Çorum gastronomisinin çok eski kültürlere dayanan zenginliğinin Türkiye’de henüz yeterince tanınmadığını kaydeden Ekrem Salih Toydemir, bunun tanıtım eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

‘ÇORUM’DA YEMEK KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİNDİR’

Çorum’da yemek kültürünün çok zengin olduğunu vurgulayan Toydemir, Ancak kentimizin tarihi kültürüne ait lezzetlerin coğrafi işaret alınması konusunda yeterli adımların atılmadığını belirterek, bu konuda da önemli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Bu ürünlerden bazılarının İskilip Dolması ve Çorum Baklavası olduğunu ve özellikle baklavanın son derece uğraş gerektirdiğini dile getiren Toydemir şöyle devam etti:

“Günlerce saatlerce uğraşarak yapılan has Çorum Baklavası dünyada tektir. Özelliği ince ince açılması, kat kat döşenmesi yaklaşık 10-15 kat ince hamurla bunun yapılmasıdır. Son derece zahmetli ama Çorum’a özel bir lezzettir. Has baklava, burma baklava deriz buna. Henüz buna coğrafi işaret alınmadı. Ama yetkililerimiz buna mutlaka coğrafi işaret alınması konusunda çalışma yürütmeli.

Çorum’un diğer bir farklı özelliği ise özel pide fırınları vardır. Sabah kıymasını, kuşbaşını kaşarını götürürsün erkenden pide yapmaya başlarlar. Bu Çorum’a ait bir özelliktir. Sulu Hamur her yerde bulunmaz. Çorum’da yapılır ve buraya aittir. Bu konuda da çok harika ustalarımız vardır.

ÇORUM’A HAS DÖNER

Çorum’un döneri konusunda da diğer illerden ayrıldıklarını ve özgün olduklarını iddia eden Ekrem Salih Toydemir, “Bizim dönerin içinde soğan suyu ve karabiber ve yağlı yoğurt olur. Biz bunları harmanlıyoruz terbiyeliyoruz makinadan geçirip yaprak dediğimiz dana butu et ile beraber takıyoruz. Bizde et en az 2 gün terbiyede bekler. Bizim verdiğimiz pidesi dahi çok özeldir. Özellikle de dana ve kuzu eti kullanırız biz.

Bursa’dan Adana’dan gelip burada döner yiyenler var. Çorum’a gelen müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu Bursa ve Adana’dan daha iyi döner yaptığımızı söylüyorlar. Dönerde farklı özelliklere ve lezzete sahibiz. Bu konuda da son derece iddialıyız. Ayrıca Çorum’da kalite ve fiyat politikası da son derece uygundur” diye konuştu.