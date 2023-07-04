FATİH AKBAŞ

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, DOKAP desteği ile Sıklık Tabiat Parkında yaptırılacak olan Orman Okulu’nun binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan Orman Okulu’nda sıfır atık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring, ekolojik okuryazarlık, küresel iklim değişikliği, okçuluk, tarım eğitimi, hayvan bakım ve besleme, koleksiyonculuk, sportif tırmanış gibi modüller üzerinden temel derslerin eğitimleri verilecek.

Çocukların doğal öğrenme teknikleriyle bilim, sanat ve matematik öğrenip sosyal yaşam becerilerini geliştireceği okulda eğitimler interaktif bir ortamda gerçekleştirilecek.