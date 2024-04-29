Orta Anadolu bölgesinde yer alan ve binlerce yıllık bir yerleşim olan Çorum, yöresel lezzetlerin öne çıktığı mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü yemek sitelerinden makarnar.com Çorum'un eşsiz lezzetlerine sitesinde yer verdi.

Çorum, benzersiz doğal ürünleri sayesinde çeşitlilik kazanan yöresel lezzetlerle bezeli bir mutfağa sahiptir.

İskilip Dolması, Keşkek, Sirke Salatası ve Yanıç Böreği gibi benzersiz tarifleri ve leblebi, çilek, turşu gibi özel ürünleriyle bu şehir, muhteşem bir lezzet şöleninin ev sahibidir. Peki, sence Çorum’un en meşhur lezzeti nedir?

İŞTE ÇORUM YEMEKLERİ İLE İLGİNİN SİTENİN YAZISI

Antik çağlardan günümüze ulaşan lezzet yolculuğunda birçok medeniyetin katkısı olan Çorum’un, coğrafi yapısının tarıma elverişli olması da mutfak kültürünü önemli ölçüde etkilemiş ve verimli topraklarda yetişen doğal ürünlerin çeşitliliğiyle yöresel yemeklerin lezzeti artmıştır.

Borana, Cızlak, Yarma Aşı, İskilip Dolması ve Kuru Mantı gibi dillere destan tarifler şehrin simge lezzetleridir.

Ayrıca ünü dünyaya yayılmış leblebisi ile akıllara kazınan Çorum, çilek, turşu, peynir, soğan gibi çeşitli doğal ürünleriyle de öne çıkar.

Farklı ve zengin tatlarla bezeli, tarih ve kültürle harmanlanmış bir lezzet deneyimi için Çorum’u ziyaret edebilir, gastronomi dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş bu harika mutfağın tadını çıkarabilirsiniz.

Çorum’un Benzersiz Ürünleri

Çorum, zengin tarihine ve kültürel mirasına paralel olarak, kendine has lezzetleri ve doğal ürünleri ile de dikkat çeken bir Anadolu şehridir. Bu şehrin mutfağı, hem yöresel hem de doğal ürünleriyle Türk mutfağının çeşitliliğini zenginleştirmekte. Şimdi, birlikte bu eşsiz lezzetlerden ve ürünlerden bazılarına daha yakından bakalım.

Mor Soğan

Dolgun yapısı ve yoğun aromasıyla dikkat çeken Çorum’un meşhur Alaca Mor Soğanı, özellikle domatesli yaz salatalarına eşsiz bir lezzet katar.

Tulum Peyniri

Çorum’un ünlü Kargı Tulum Peyniri, yoğun lezzetiyle tanınır. Uzun süre olgunlaştırılarak kendine özgü bir tat kazandırılan bu peynir, kahvaltılara, makarnalara ve hamur işlerine de lezzet katar.

Çilek

Kokusu ve lezzetiyle ünlü olan İskilip çileği, uzun süre tazeliğini koruyan bir çeşittir. Bu çilek, taze olarak tüketildiği gibi tatlılarda da sıkça tercih edilen bir lezzettir.

Leblebi

Leblebi, Çorum denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biridir. Geleneksel olarak odun ateşinde kavrulmasıyla öne çıkan bu lezzet, eşsiz tadını üretiminde kullanılan özel kalın kabuklu nohutlardan alır.

Turşu

Çorum’un İskilip turşusu lezzetini, İskilip kaya tuzu ve yöresel bir lezzet olan İskilip kara üzümünden elde edilen sirkeden alır. Bu özel ürünler onu, diğer turşu çeşitlerinden ayıran lezzetlerdir.

Enfes Çorum Tarifi

Sağlıklı atıştırmalıklar, tazecik meyve ve sebzeler, enfes kahvaltılıklar ve daha pek çok özel malzemenin yer aldığı Çorum mutfağına ait ürünlerden birkaçını öğrendik. Şimdi sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler için oldukça pratik bir seçim olan enfes bir Çorum tarifini sizlerle paylaşacağız. Sağlık ve lezzet dolu bu tarif: Yaprak Aşı.

Yaprak Aşı

Çorum’un geleneksel yemeklerinden biri olan Yaprak Aşı’nı tam buğday spaghetti’yle zenginleştirerek hem doyuruculuğu hem de lezzetini artırdık. Yapımı oldukça kolay olan bu tarife diyet menülerinizde yer verebilir, keyifle tüketebilirsiniz. Asma yapraklarının mutfağımızın klasik lezzetlerinden biri olan dolma dışındaki özgün kullanımlarından birini sunan bu tarif, orijinalinde pirinç ya da bulgur kullanılarak da yapılır. Fakat siz durum buğdayı irmiği ile üretilen tam buğday spaghetti, istediğiniz herhangi bir makarna çeşidi ya da arpa ve tel şehriye gibi makarna türevleri kullanarak da bu yöresel lezzeti farklı biçimlerde yorumlayabilir, makarnanın sağlıklı özelliklerini sofranıza taşıyabilirsiniz.

Köklü bir birikime ve hünerli ustalara sahip Çorum mutfağına ait doğal ürünler ve yöresel bir tarif hakkında bilgiler verdik. Şimdi tatlarını anlatmakla bitiremeyeceğimiz bu yöresel lezzetleri deneme zamanı! Ankara Makarnası Mutfak Akademisi’nden şeflerimizin hazırladığı leziz tariflerden oluşan oynatma listemize ulaşmak için tıklayın! Şimdiden afiyet olsun.