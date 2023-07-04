FATİH BATTAR

Çorum'da bir türlü bitirilemeyen TOKİ konutları için hak sahipleri eylem yaptı.

Tamamlanan evlerine bile kendilerine gösterilmediğini belirten hak sahipleri; ‘6 yıldır bekliyoruz. Bize ne zaman teslim edilecek konutlarımız?’ diyerek yetkililere tepki gösterdi.

‘ÇADIR KURACAĞIM’

Kendilerine 1 Temmuz’da teslim edileceğine dair söz verildiğini belirten hak sahiplerinden Melek Başkaya; “6 senedir bekliyorum. Geçen gün köye gittim, ev sahibi suyumu doğalgazımı hepsini kesmişler. Bir hafta uğraştım 2 bin 500 lira para harcadım zorla açtırdım. Bize Temmuz’un 1’inde evinizi teslim edeceğiz diye söz verdiler. Bende buna inanarak ev sahibine söz verdim ‘1 Temmuz’da çıkacağım’ diye. Evimi topldaım hazır vaziyette bekliyorum. Biz bu evlerin peşinatının yatırdık, taksitleri yatırmamızı istiyorlarsa onu da yatırız. Peşinatı ödemek için kredi çektim. Daha onun borcunu ödemedim. Ev sahibiyle şuan kavgalıyım. Bu ay çıkmazsam çadır kuracağım burada. Buranın çevre düzenlemesi kaldığı söyleniyor. Biz çevre düzenlemesini beklemek istemiyoruz. Bir an an önce evlerimize yerleşmek istiyoruz.” dedi

‘BİR EVİMİZ OLSUN ARTIK YETER YA!’

Satı Baykal isimli bir vatandaş ise; “Yıllar geçti hala evlerimizi verecekler, evler eskidi bizler eskidik hala evler tamamlanamadı. Hepimiz mağduruz. Her şeyimi aldım, tüm ev eşyalarım ortada kaldı. Neden vermiyorlar evimizi, bize evlerimizi versinler de kıyıyı köşeyi yapmaya devam etsinler. Yeter ki bizim evimizi versinler yerleşelim içine. Biz ölünce mi evimizi verecekler. 76 yaşındayım ben. Bir evimiz olsun artık yeter ya!” diyerek tepkisini gösterdi.

‘ÇORUM’DA TOKİ’NİN YETKİLİSİ YOK’

Hak sahiplerinden İbrahim Akveran de CİMER’e defalarca yazdıklarını belirterek, “CİMER’e geçen yine yazdım yüzde 84 tamamlandı diye cevap verdi bize. Milletvekilleri ve milletvekili adayları seçimden önce hepsi söz verdi basında boy boy resimleri çıktı. Buraları gezdiler şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Yazık mı değil bize, zamanında 25 – 30 bin lira paralar yatırdık. O zamanla şimdinin parası bir mi her şey pahalandı, kiralar çok arttı. Emeklilerin aldığı aylık belli, kiralar da belli. Yani bekliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, Çorum’da TOKİ’nin yetkilisi yok. Telefonla TOKİ Ankara’ya ulaşıyoruz, ‘Biz bilmiyoruz sadece bilgisayara giren oranları görüyoruz’ diyorlar. Yıllardır gelip gidiyorum burada değişen, ilerleyen hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Hak sahipleri daha sonra 6 yıldır şantiyeye geldiklerini ama bir türlü konutlarını göremediklerini dile getirerek, şantiye görevlileri eşliğinde konutlarını gezdi.