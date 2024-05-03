Çorum’un Örencik köyü kırsalında çevresindeki tarihi doku içinde yer alan ardışık şelalelerden oluşan şelaleler diyarı keşfedilmeyi bekliyor.

Çorum’a 27 km mesafede Örencik Köyü arazilerinin bulunduğu bölgede ormanlık alan içinde olan ardışık şelalelerden oluşan şelaleler diyarı görenleri adeta büyülüyor.

Çorum’un doğusunda Örencik köyünün hemen yanında ormanlık alanın içerisinde Çorum Çayı üzerinde Ortaköy-Mecitözü ilçeleri arasındaki bağlantı yolu öz mevkiinde bulunuyor.

Bölgede 2’si büyük olmak üzere ardışık olarak farklı yapıya sahip toplam 5 ayrı bir birinden güzel şelaleler bulunuyor. Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen şelalelerin başlangıç noktasında yer alan büyük olanlarından birinin etrafındaki dik yamaçlar nedeniyle çıkılamıyor. Dik yamaçta başlangıçta yer alan şelaleye ancak dağ sporu ile uğraşanlar tarafından tırmanma amaçlı olarak çıkılabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan ardışık şelalelerin başında yer alan tahmini 20 metre yüksekliğe sahip en büyük şelalenin döküldüğü kısmındaki sahanlık şeklindeki doğal park ise görenleri hayrete düşürüyor. Büyük şelalenin döküldüğü alanın etrafındaki kayalıkların adeta kubbe şeklinde olması soğuk şelaleli suyunun ve kayaların serinliğinin birleşmesi ile sıcaklarda klima etkisi yapıyor.

Yaklaşık 30 metre uzunlukta olan doğal parkın bulunduğu sahanlık şeklindeki alanda ise topuk seviyesini geçmeyen havuza benzer gölet bulunuyor.